La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio tendrá menos de 1.000 invitados

Tras vetar la asistencia de público no residente en Japón debido a la pandemia, el pasado 8 de julio el comité organizador decidió también que las pruebas deportivas en Tokio y en las prefecturas colindantes de Kanagawa, Saitama y Chiba no contarán con ningún tipo de aficionado ante el incremento de casos de Covid-19.

