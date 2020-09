La CEOE transige y apoyará la prórroga de los ERTE negociada con el Gobierno

Asimismo, ha resaltado que el debate más importante tiene que ver con las exoneraciones a las cuotas de los trabajadores por parte de las empresas. “Ahí radica el grueso del debate que en estos momentos hay entre la patronal y el Gobierno y los propios sindicatos”, ha añadido. Álvarez ha subrayado que quiere que el acuerdo permita el mantenimiento de las empresas y trabajadores en ERTE y cree que “si no se hace un acuerdo en el que se recojan todas las cuestiones que lo permitan, difícilmente después va a existir la posibilidad de poner en marcha a las empresas, pero no está excluida ni la hostelería ni el comercio”, ha explicado.

Según fuentes del diálogo social, la última oferta del Gobierno contemplaba el lunes por la noche que las empresas más perjudicadas por la pandemia (las del sector turístico, por ejemplo) que estén en un ERTE iniciado antes del 1 de julio tengan exenciones de hasta el 100% en las cotizaciones sociales de sus empleados que aún no se han reincorporado. Por su parte, las empresas que hayan tenido que acogerse a un ERTE por las restricciones decretadas desde el 1 de junio (los conocidos como ERTE “de rebrote”) tendrían exoneraciones del 100% en octubre, el 90% en noviembre, el 70% en diciembre y el 60% en enero en las cotizaciones sociales de sus trabajadores no reincorporados.

