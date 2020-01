La CEOE rechaza un acuerdo a 4 años sobre el SMI “Estamos en el día a día”

“Hay que medirlo. Igual no es bueno que cuando acaba la vigencia de un convenio se acabó, ni tampoco que ‘sine die’ ya se tenga ese convenio”, reflexiona. Sobre pensiones, Garamendi cree que lo mejor es un acuerdo consensuado entre todos los partidos en el seno del Pacto de Toledo , pero que eso no será algo rápido.

“Lo que no nos parece bien es que se nos esté culpando (…) tanta culpa tendremos nosotros como los de enfrente”, en alusión a que los sindicatos no han llevado hasta ahora este tema a las mesas de negociación, en las que, por otro lado, reclama abordar junto al fraude por absentismo.

You May Also Like