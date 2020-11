La CEOE alerta de que un nuevo confinamiento domiciliario sería “un drama y un desastre” económico

En su opinión, España debe trabajar “seriamente” la parte sanitaria de la pandemia (rastreadores, camas UCI, etc.) para evitar que colapse o se sature la Sanidad, pero al mismo tiempo ha reclamado que trabaje “muy seriamente” en la parte económica, con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y los créditos ICO, sobre los que ha dicho que deben prorrogarse. “Hay que darles una patada hacia adelante, una prórroga o una moratoria, o muchas empresas no podrán pagarlos”, ha advertido.

