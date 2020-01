La ‘cenicienta’ que quiere crecer

También hay que recordar que los clubes no están obligados a ceder a sus jugadoras para que vayan al Preolímpico, ya que el torneo no cae en las llamadas fechas FIFA.

“Les pido a la asociación de jugadores para que se reúnan conmigo de inmediato. Hay muchas cosas que tenemos que hablar con ellos. Necesitamos las jugadoras a tiempo completo, ya que este año el que debe quedar bien es Panamá, no ninguna persona en particular, no ningún club”.

You May Also Like