La causa del descenso de muertes, el nuevo debate

Este tratamiento fue suspendido en Panamá el pasado 27 de mayo, debido a una observación científica que hizo la revista británica The Lancet . Casi dos meses después, el 13 de julio, por instrucción de Sucre, la Dirección General de Salud Pública emitió la circular No. 140 por la cual se autorizó a las instancias de salud, públicas y privadas, retomar el uso del fármaco.

No obstante, médicos especialistas, como Xavier Sáez-Llorens y Javier Nieto, plantean que hasta ahora no hay “evidencia científica” de que el medicamento tenga relación directa con la reducción de casos y decesos.

