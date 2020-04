“La casa es el ‘laboratorio’ perfecto para afianzar contenidos”

Para la especialista es necesario establecer periodos de estudio no excesivamente largos, a ser posible divididos en mañana y tarde, y alternarlos con otras actividades lúdicas. “ La neurociencia ha estudiado y concluido que el cerebro de un niño de hasta doce años no puede estar atendiendo más de 10 o 15 minutos a la misma actividad (los adultos pueden alcanzar unos 45 minutos). Mi recomendación sería espacios para el trabajo curricular propiamente dicho de entre un cuarto de hora y hora y media por la mañana y lo mismo por la tarde, dependiendo de la edad de los niños”, afirma.

