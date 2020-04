La casa de Pilato

En cambio, la supuesta casa de Pilato no se ha movido . Está en Bisenti, pueblito de 2.000 habitantes, junto al río Fino, en los Abruzzos. Fue, sin duda, una casa romana. Conserva su atrio. Y en el sótano hay un pozo, ya seco, antaño relacionado con una peculiar conducción de agua subterránea. Esta cruza el pueblo y desemboca en la Fuente Vieja (Fonte Vecchia), que sirvió en su día para surtir al pueblo. Precisemos: ese acueducto invisible es un ‘qanat’, obra de ingeniería de un tipo usado en Oriente Medio desde muy antiguamente. Un ‘qanat’ se nutre en origen de agua, pero no de manantial, sino de la contenida en el nivel freático. El detalle importa lo suyo, ya que el historiador judeorromano Flavio Josefo (enemigo del Imperio, que cambió de bando y se convirtió en su propagandista) atestigua que Pilato construyó, con dinero judío del Templo de Yahvéh), un canal así en Jerusalén. Luego, suponen, hizo otro tanto en su pueblo natal. Los pilatófilos consideran, pues, que este canal es un gran apoyo para su causa.

