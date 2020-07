La Casa Blanca y el Senado acordaron un nuevo paquete de un billón de dólares contra la crisis económica y el desempleo

“Podemos avanzar muy rápidamente con los demócratas en estos temas. Ya nos hemos avanzado rápidamente antes, y no veo ninguna razón por la que no podamos avanzar rápidamente de nuevo”, dijo Mnuchin.

En cuanto a los escudos legales, Pelosi dijo que los demócratas no apoyarán un escenario en el que se les pueda decir a los trabajadores que son esenciales pero que el empresario no tiene la responsabilidad de hacer que el lugar de trabajo sea seguro para los empleados.

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que los estadounidenses recibirán un cheque de 1.200 dólares como parte del nuevo paquete , junto con créditos fiscales para pequeñas empresas y restaurantes . Kudlow dijo al programa “State of the Union”, de la cadena CNN , que el paquete también ampliaría una moratoria federal de desahucios contenida en el anterior paquete de ayudas.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, representante de los demócratas en el Congreso, criticó a los republicanos por no poder ponerse de acuerdo sobre un plan cuando los americanos están “al limite” y pasando hambre. “ (Los republicanos) están desorganizados y ese retraso está causando sufrimiento a las familias de Estados Unidos ”, dijo Pelosi a “Face the Nation”, un programa del canal CBS .

You May Also Like