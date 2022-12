La Casa Blanca se convierte en una fiesta con la firma de la ley del matrimonio entre homosexuales | Internacional

“Hoy he firmado la Ley de Respeto al Matrimonio. Decidir si casarse y con quién casarse es una de las decisiones más trascendentales que una persona puede tomar”, ha continuado, exponiendo que la cuestión del matrimonio es para él sencilla: “¿A quién amas? ¿Y serás leal a esa persona que amas? No es más complicado que eso. La ley reconoce que todo el mundo debe tener derecho a responder a esas preguntas por sí mismo sin la interferencia del Gobierno”. Biden ha usado las mismas preguntas que en 2012, en una entrevista televisiva, cuando siendo vicepresidente se convirtió en el cargo de mayor rango en apoyar el matrimonio entre homosexuales. El presidente ha reconocido que Estados Unidos ha fallado durante la mayor parte de su historia en reconocer la misma dignidad y derechos a las parejas del mismo sexo o las interraciales.

Los jardines de la Casa Blanca se han convertido este miércoles en una fiesta para celebrar un momento histórico. La cantautora Joy Oladokun ha dado un pequeño concierto, luego ha actuado un coro gay. Después, Sam Smith ha interpretado Stay with me y Cindy Lauper, True Colors ante una nutrida audiencia, animada pese a las gélidas temperaturas. Gina y Heidi Nortonsmith, una pareja de lesbianas pionera en litigar para poder casarse, han recordado las dificultades que vivieron antes de ver reconocidos sus derechos y han agradecido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su apoyo, poco antes de que este firmase la nueva Ley de Respeto al Matrimonio, que reconoce expresamente los derechos federales para los matrimonios entre homosexuales y entre personas de diferentes razas.

