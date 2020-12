La Casa Blanca pidió al jefe de la Administración de Medicamentos que autorice este viernes la vacuna o que dimita

El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, pidió a Stephen Hahn, el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), que dimita si este órgano, encargado de aprobar la comercialización de los fármacos en EE UU, no autoriza hacia el término del día de este viernes la vacuna de Pfizer para la Covid-19, según The Washington Post.

