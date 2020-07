La Casa Blanca dice que “la ciencia no debe entrometerse” en la reapertura de las escuelas

“Pedimos a las localidades y los estados que simplemente hagan caso a la ciencia y que reabran las escuelas. Es muy peligroso para nuestros niños. No se informan los abusos, hay depresiones e ideas suicidas que no reciben atención si los niños no van al colegio”, afirmó.

Por ejemplo, citó un artículo publicado en la prestigiosa revista Journal of the American Medical Association (JAMA) en el que se explica que los niños tienen menos riesgo de contraer la enfermedad que los adultos; y argumentó que, sin ir a la escuela, los menores reciben menor atención psicológica.

