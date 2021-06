La Casa Blanca apunta a Rusia tras el ciberataque que ha obligado a paralizar la producción del gigante cárnico JBS | Internacional

Fueron los sindicatos los que especificaron el alcance del ciberataque. United Food and Commercial Workers, que representa a los trabajadores en Colorado y Wyoming, indicó que los turnos de matadero y fabricación fueron cancelados el lunes. Una fábrica de Wisconsin informó de que no habría producción ese día. Otra de Utah anunció la suspensión de actividad también el lunes, mientras que en Iowa el cierre fue parcial, con solo cuatro departamentos paralizados. La división de JBS en Canadá canceló algunas operaciones el lunes y durante la madrugada de este martes, pero luego anunció a través de Facebook que reanudaría la producción con normalidad.

