La Casa Blanca alista orden ejecutiva que restringirá visas para profesionales extranjeros | Noticias Univision Inmigración

El periódico indicó que el proyecto no había sido posible llevarlo a la práctica debido a múltiples inconvenientes. Uno de los principales era que no había como sustentarlo.

El diario The New York Times reportó una semana antes, citando un informe del Southern Poverty Law Center (SPLC), que la pandemia del coronavirus se había convertido en la excusa perfecta para que Miller pusiera en marcha un plan que venía elaborando desde que Trump llegó a la Casa Blanca: cerrar las fronteras.

La orden suspendió los ajustes de estado (peticiones de residencia) por familia y trabajo, pero no incluyó programas de visas tanto para trabajadores profesionales como no profesionales, entre ellos las visas H-1B, L-1, H-2A y H-2B.

