La cartelera de cine en 2020

En 2019, la taquilla mundial de cine generó 11,400 millones de dólares apoyada en fenómenos como Frozen II (película animada más lucrativa de la historia), Star Wars: The Rise of Skywalker (que cerraba la trama original de la saga tras 40 años) y Avengers: Endgame (final de serie épica de superhéroes de Marvel), un monto que, no obstante, quedó por detrás del récord establecido en 2018 con $11,900 millones de dólares.

Efecto ‘streaming’ Las gigantes del ‘streaming’ Netflix y Amazon.com están ganando atención y nominaciones a premios con películas como ‘El irlandés’, que no pasan por los cines, destaca un análisis de Bloomberg: ‘Eso hace que sea más difícil para los estudios competir por la atención del espectador cuando hay un gran volumen de contenido disponible en casa’.

Ahora, los analistas de la taquilla temen que la ausencia en 2020 de los Vengadores, Star Wars y otros títulos de envergadura, conduzca a una caída de importancia en la industria del séptimo arte. Con todo, el incipiente año cuenta con una lista amplia de estrenos que mantienen a los espectadores a la espera.

Es el caso de Birds of Prey, que traerá de vuelta a las pantallas en febrero a la Harley Quinn de Margot Robbie, tras su paso por Suicide Squad (2016). Sonic the Hedgehog, The Invisible Man y The Gentlemen también llegarán en febrero próximo.

En marzo resaltan tres títulos: Onward (de los estudios Pixar), A Quiet Place 2 (la secuela de la historia de terror de John Krasinski) y Mulan, el clásico de Disney en formato live action.

No Time to Die (la despedida de Daniel Craig como el agente James Bond), The New Mutants (más de la saga de X-Men) y Black Widow (los orígenes de la agente Natasha Romanoff), esperan en abril.

The Woman in the Window (con Amy Adams, Julianne Moore y Gary Oldman), el retorno de Saw y Fast & Furious 9, figuran en mayo, mientras que en junio destaca Wonder Woman 1984.

En julio será el turno de Minions: The Rise of Gru, Tenet (del director Christopher Nolan) y Top Gun: Maverick (secuela de uno de los clásicos de Tom Cruise); y en agosto de Soul (la segunda producción original de Pixar para 2020) y Ghostbusters: Afterlife (continuación directa de Ghostbusters 2).

En septiembre se presentarán The King’s Man, Death on the Nile; The Witches, The Eternals (el nuevo grupo de personajes de Marvel) y Halloween Kills harán lo propio en octubre; y el crossover Godzilla vs Kong y Raya and the Last Dragon, de Disney, se proyectarán en noviembre.

El ir y venir por las salas de cine terminará en diciembre con Samaritan, Dune y West Side Story (de Steven Spielberg).