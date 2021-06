La carretera del terror la dramática búsqueda de 70 desaparecidos en la frontera | Noticias Univision Criminalidad

“No es que algo extraño esté pasando en esa carretera. Las personas son desaparecidas, no están desapareciendo, porque no hay seguridad en ese trayecto, porque los criminales pueden actuar con impunidad y porque hay una ausencia del Estado”, lamenta Orozco.

Más de cinco meses han pasado y las autoridades no han resuelto nada. Lira Córdova, quien vive en Guadalajara, afirma que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) tomó el reporte de la desaparición y les mandó tres fotografías que confirman su hermano cruzó hacia México a bordo de su vagoneta. Pero les dijo que no podía hacer más por tratarse de un mexicano con tarjeta de residencia permanente.

You May Also Like