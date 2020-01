La Carrera Judicial está entre la espada y la pared

Colocar la justicia en manos de improvisados es un terrible retroceso. Estos no son cargos a los que se llega para aprender. Sin estabilidad ni opción para la Carrera Judicial, la justicia puede enfrentar la salida de jueces y magistrados experimentados, que fueron descartados porque cuando finalmente se implementó la Ley de Carrera Judicial, al no pertenecer a esta, no pueden ocupar los cargos para los que fueron preparados a un alto costo en tiempo y en recursos económicos.

Si la Corte no sanea su acuerdo del 8 de enero y no se completa el Consejo de Administración de la Carrera Judicial, las tramitaciones y concursos y, por supuesto, sus resultados, serían susceptibles a impugnaciones.

En el caso del Tribunal de Integridad y Transparencia no hay problema, ya que actualmente no tiene ningún funcionario desempeñando estos cargos, por lo que la CSJ correctamente acordó, el miércoles 22 de enero, declarar vacantes estos y convocar a un concurso por vía de la Carrera Judicial. El obstáculo es la falta de presupuesto.

Por cierto, la Corte cometió una contradicción con la declaratoria de vacantes del 8 de enero. Un cargo no puede estar vacante si hay un funcionario que lo está ocupando. El artículo 89 de la Ley de Carrera Judicial enuncia taxativamente las causales de las vacancias: “Los cargos del Órgano Judicial quedan vacantes por muerte, excusa presentada antes de la toma de posesión, vencimiento del plazo para acusar el recibo de la comunicación del nombramiento por la persona seleccionada sin que conste causa justificada, falta de comparecencia al acto de toma de posesión sin causa justificada, ausencia de requisitos para ocupar el cargo comprobada por el consejo de administración de la carrera correspondiente y pérdida de la condición de integrante de la Carrera Judicial”. En el mencionado acuerdo no se cumple con ninguna de estas causales.

You May Also Like