“La carrera hacia la muerte permanecerá”: lo que hay detrás del accidente que cobró la vida de 10 inmigrantes | Noticias Univision Inmigración

Las respuestas no están cerca y el Congreso no evidencia mayor interés por cambiar las leyes migratorias en el corto plazo que permita normalizar la situación en la frontera.

El activista precisa que el cruce ilegal por la frontera es una especie de carrera contra el tiempo para no ser atrapado y deportado. “La gente va a buscar lugares para burlar a las autoridades, caminos o rutas poco conocidos donde no existe seguridad para los vehículos, para no ser atrapados”.

Falcon dice además que “mientras no haya condiciones para un viaje seguro y saludable de estas personas, la carrera hacia la muerte permanecerá. Y los migrantes no solo se exponen a sufrir accidentes, sino también al ataque de los mismos coyotes que los transportan”.

