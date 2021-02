La carrera espacial por Marte

Un equipo de astrónomos —liderados por Jane Greaves de la Universidad de Cardiff en Gales, Inglaterra— dijo en el otoño que hallaron una evidencia que presuntamente apunta a supuestos signos de vida en la atmósfera del planeta Venus, pero de acuerdo con el diario The New York Times, la comunidad científica espacial no puede descifrar si en verdad ello es así. El equipo de Greaves todavía cree que hay signos de probable vida en Venus, a pesar de que bajaron sus estimaciones de la cantidad de fosfina que se encuentra en los cielos de ese planeta.

El ingeniero que lidera los esfuerzos de entrada, descenso y aterrizaje Allen Chen dijo a la BBC que también hay ciertos riesgos. “Hay peligro en todas partes. Hay un acantilado de 60 a 80 metros de altura que atraviesa el centro de nuestro lugar de aterrizaje. Si miras hacia el oeste, hay cráteres de los que el robot no puede salir incluso si aterrizamos con éxito en uno de ellos. Y si miras hacia el este, hay rocas grandes por las que no se podría mover”, explicó Chen.

