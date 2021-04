“La carrera de hoy ha valido por dos o tres”

“Me quedo con todo un poco. La dificultad del inicio, de interpretar las condiciones de pista . Tuvimos tres días en Bahrein y te meten al campeonato del mundo. Imagínate todas cosas que hemos aprendido en las primeras vueltas (de Imola). Muchas cosas que han pasado hoy son la única manera de entrenarlas. No me encontraba igual de cómodo en la vuelta 1 que la 63 “, confesó, antes de pensar en lo que viene ahora, en la que no habrá tres semanas de descanso. “Ahora tenemos un atracón de carreras. Vendrá bien para seguir mejorando y adaptándonos y a ver si así sumamos los primeros puntos”, zanjó, con optimismo.

La falta de competitividad de Alpine explica, en parte, que no esté donde pensaba, si bien para él no es nada nuevo. Ya lo vivió en los años de McLaren Honda y, como entonces, deja un discurso similar.

You May Also Like