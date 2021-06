La cara desconocida de la ciencia

Los autores son fundador de iGrow Sustainable Industries, Inc. y director en desarrollo empresarial en Leackstat, Inc., respectivamente

Así, la ciencia no solo impacta a la generación y aplicación de conocimientos. Además, participa del flujo directo de fondos estatales dedicados a fomentar industrias técnicas, y a pequeñas, medianas y grandes empresas dedicadas a la dotación de servicios y productos para realizar la actividad científica; la ciencia en sí no existiría sin todos los conexos que la apoyan.

