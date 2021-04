La “cara B” de la covid en los mayores

“Hemos mirado de frente a la cara A del coronavirus, que no hubiera transmisión de la enfermedad letal con efectos impresionantes en mayores, pero no a la cara B, y toca intentar recuperar la actividad física y la capacidad cognitiva y relacional de los mayores. “No hacerlo antes ha sido un error y realmente estamos viendo las consecuencias tan terribles”, señala el doctor.

“El aislamiento de la pandemia del coronavirus ha tocado de forma directa al corazón del envejecimiento saludable”, lamentan los médicos. Tanto es así que se ha acortado la esperanza de vida en España en un año (algo más en el caso de las mujeres). “Es una barbaridad, lo que hemos subido en esperanza de vida en 10 años ha bajado en un solo año. Y no me extrañaría que pudiera llegar a tener aún más impacto la pandemia”, dice García Alonso, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

El envejecimiento activo depende de tres pilares: dieta adecuada (mediterránea), actividad física y actividad mental / relacional. Es fundamental ver a la familia, a los amigos, mantenerse activo físicamente, no tener una soledad no deseada, ni pobreza”, necesidades resentidas en época de pandemia.

