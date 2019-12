La cápsula espacial de Boeing aterrizó en Estados Unidos tras misión fallida

La cápsula espacial de Boeing, Starliner, sin tripulación a bordo, aterrizó el domingo en el desierto de Nuevo México, en el oeste de Estados Unidos, tras fracasar en su objetivo de unirse a la Estación Espacial Internacional (ISS).

Imágenes transmitidas por la Nasa mostraron el regreso a la Tierra de la cápsula, durante la noche, tras un descenso contenido por tres enormes paracaídas.

Starliner debió haberse unido a la ISS el sábado pero un error en el contador de “tiempo transcurrido” de la misión le impidió colocarse en la órbita correcta.

Por ello, Boeing y la NASA decidieron traer a Starliner de vuelta a la Tierra después de 48 horas, seis días antes de lo programado.

“Comenzamos el reloj en la hora equivocada”, dijo a periodistas Jim Chilton, vicepresidente para el espacio de Boeing.

LANDING CONFIRMED

The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB

— NASA (@NASA) December 22, 2019