La capital no se detiene: el tráfico se mantiene activo, y la gente sigue en las calles

Hasta ahora hay 55 casos confirmados de nuevo coronavirus en el país, la mayoría de ellos está en la capital. La ministra de Salud, Rosario Turner, pidió a la ciudadanía durante la conferencia de prensa de ayer domingo 15 de mayo que no salga de sus casas si no es absolutamente necesario.

Otro reportero gráfico de este medio también vio a por lo menos ocho indigentes caminando por distintos puntos de la ciudad: La Central, La Cresta, y El Cangrejo. Esto podría sugerir que no existe un plan para atender a esta población. Hasta ahora se desconocen las medidas que tomará la Alcaldía de Panamá para evitar que los que no tienen un techo se contagien, y a la vez propaguen el foco.

You May Also Like