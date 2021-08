Ibai Llanos, uno de los youtubers más conocidos de España, tuvo entre sus últimos invitados a Gerard Piqué. El futbolista del Barça dejó algunas reflexiones sobre finanzas que no pasaron desapercibidas por los seguidores del youtuber.

Piqué se ha abierto paso en el mundo de los negocios durante los últimos años, sobre todo con inversiones en deportes: el fútbol fantasy (una modalidad para crear alineaciones virtuales donde los usuarios van sumando o perdiendo puntos según la actuación de los jugadores en la vida real) o su apuesta decidida por diseñar un nuevo modelo de la Copa Davis de tenis.

Esa faceta emprendedora del futbolista salió a colación durante la conversación con el conocido youtuber. En un momento dado Ibai comenta: “Así es como se hace dinero, Piqué, poquito a poco”. El jugador catalán le respondía: “Hay varias formas de hacer dinero. Mi madre siempre me ha dicho que la mejor forma de ganar dinero es gastar menos pero, sobre todo, necesitar poco. Puedes tener mucho dinero, pero si te lo vas gastando…”.

A partir de ahí el defensa del Barça se sincera sobre las dificultades que muchos deportistas de élite tienen para saber gestionar el patrimonio que van amasando como profesionales. “Los futbolistas es verdad que ganamos mucho dinero, pero en un periodo muy corto de tiempo, en el cuál eres muy jóven, normalmente no tienes una educación para poder gestionar ese dinero, te metes en un nivel de vida alto porque te piensas que esto va a ser de por vida y no lo es. Por todas estas razones, cuando mucha gente se retira ve el abismo”, puntualiza el futbolista.

“Mira la cantidad de deportistas que se han arruinado. No son pocos. Gestionan mal la pasta… y bancarrota”, reflexionaba por su parte Ibai. Este paradero es el que le espera a multitud de deportistas de élite. Un estudio de la Fundación XPro, nacida para ayudar a exfutbolistas con problemas económicos, revela que 3 de cada cinco jugadores retirados de la Premier League inglesa se arruinan al cabo de cinco años. La muestra de ese análisis fue de 30.000 antiguos jugadores.

Una situación similar la viven los exbaloncestistas de la liga más prestigiosa del mundo, la NBA. La revista Sports Illustrated calculó en 2009 que el 60% de los jugadores retirados entraban en bancarrota durante los primeros cinco años de “jubilación”. Dos de los casos más sonados son los de Allen Iverson y Dennis Rodman.

Otros casos

No será la primera ni la última vez que un deportista reflexione sobre la gestión de su patrimonio. Javier Arizmendi, exjugador del Atlético de Madrid y del Valencia Club de Fútbol, reconoce los retos a los que se enfrentan los deportistas de primer nivel en términos monetarios. “Son situaciones difíciles de manejar. La juventud, la fama, verte ganando cantidades muy importantes y sin suficiente madurez porque eres muy joven para afrontar situaciones ante las que te pone la vida”, reflexionó en una ocasión Arizmendi en declaraciones a Finect Talks.

“Es difícil y nos ha pasado a todos por momentos no tener el foco en lo más importante y pensar muy a corto plazo y no a medio o largo”, agrega Arizmendi, que reconoce un interés por el largo plazo en los ahorros cuando los deportistas están próximos a la retirada. A ello contribuyen en su opinión factores como crear una familia y otras responsabilidades de la edad adulta.

El excolchonero explica que nunca se ha visto en una situación de apuros financieros, pero reconoce que hubo una experiencia personal que le hizo cambiar su mentalidad hacia las finanzas: “A mí me pasó con la luz, no porque no tuviese dinero sino porque llegaban las facturas a nombre del propietario en el piso de alquiler y no sabía que la luz estaba a mi nombre”.

De forma progresiva Arizmendi se fue interesando por la gestión del dinero y por “entender qué me ofrecían en una entidad u otra, comparar servicios y productos”. Arizmendi reconoce que le fue picando “el gusanillo de las finanzas”: “Sabía que ese grifo de dinero se iba a acabar tarde o temprano, En el caso del deporte profesional antes e iba a tener que planificar mis finanzas para luego tener menos incertidumbres”.

