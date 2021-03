La cantante y el ordenamiento territorial: un relato de Semana Santa

Existe una norma jurídica que tiene el mérito de ser la más costosa, la más investigada, y la más consultada, en la historia de este país: la Ley 21 de 2 de julio de 1997, “Por la cual se aprueban el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica, y el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal”. Los estudios que alimentaron esta Ley costaron decenas de millones de dólares, y requirieron el trabajo de centenares de técnicos nacionales y extranjeros, y fueron acompañados por uno de los procesos de diálogos más completos de nuestra historia republicana. No obstante esta maravilla, en seis gobiernos consecutivos la Ley no ha sido reglamentada, y sus disposiciones han sido ignoradas en una cantidad importante de casos para asignar usos de suelo y zonificación, a las áreas revertidas. La entidad que debió acuerpar esta Ley, el Ministerio de Vivienda, la ha convertido en letra muerta.

La ciudad de Panamá no es una gran urbe, si no una ciudad grande, exageradamente incómoda para caminar, circular, o residir. La decisión de hoy del concejo municipal nos devuelve a la era de la ley de la selva, en cuanto a la organización y ordenamiento territorial. Nadie tiene seguridad jurídica, y ninguna zonificación queda en firme.

La ciudad de Panamá del siglo XX tenía tres fronteras: al norte y al oeste limitaba con el gobierno de Estados Unidos, que regentaba la Zona del Canal de Panamá; al sur con el océano Pacífico, y al este con fincas ganaderas y prósperas haciendas. Esa realidad provocó la rellenitis, siendo el primer gran relleno el de la Avenida Balboa. A su vez, el primer gran sistema de transporte masivo, el tranvía no daba abasto para una ciudad cada vez más larga. convenientemente aparecieron las líneas de buses que llevaban apellidos y que luego Omar convirtió en el machete de los palancas. Cuarenta años más tarde Odebrecht hizo dos líneas, los Diablos Rojos fueron sustituidos por Metrobuses, pero el problema del transporte urbano sigue sin resolver. La rara joya de una empresa de primer mundo First Transit, trabajando en Panamá como operadora de Metrobús se desvaneció cuando el contrato no fue extendido, y la cosa ahora vuelve a politizarse.

