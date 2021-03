La cantante Grimes gana casi 6 millones de dólares subastando obras de ‘criptoarte’

No obstante, no todo este dinero es para ella, sino que, según anunció Nifty Gateway en su perfil de Instagram, un porcentaje de lo recaudado se donará a una ONG que lucha contra el cambio climático, llamada carbon180.

La obra más valiosa (la última que se puede ver en la publicación de Nifty Gateway) es un vídeo con música compuesta por Grimes, titulado Death to the old (Muerte de lo antiguo) y que ha costado 389.000 dólares (unos 322.00 euros).

