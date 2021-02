La cantante británica Bonnie Tyler presentará en Starlite Marbella su último trabajo

La cantante británica Bonnie Tyler regresará en agosto al escenario del festival de música Starlite de Marbella (Málaga), donde presentará su último trabajo, Between The Earth And The Stars.

La intérprete de Holding Out for a Hero o It’s a Heartache, dos de sus temas más conocidos, actuará el 14 de agosto en la que será la décima edición del certamen y también la más larga, ya que comenzará a mediados de junio y se extenderá durante tres meses. Para la elaboración de este proyecto, la popular cantante -icono musical de la década de los 80- ha contado con la colaboración de figuras de renombre internacional de la talla de Rod Stewart, Cliff Richard o Barry Gibb.

Catapultada al éxito en 1983 tras vender más de nueve millones de copias de Total Eclipse of the Heart, la británica sigue siendo una de esas cantantes con quien, años después, “el público sigue entregándose cada vez que suenan”, ha destacado este jueves en un comunicado la organización del festival.

La confirmación del concierto de Tyler en el ciclo de actuaciones de uno de los festivales más destacados del periodo estival se une a las ya anunciadas de Bisbal, Maluma, Antonio Orozco, Rozalén, Alan Parsons, Raphael, Estopa, Il Divo, José Luis Perales, Lionel Richie, Tom Jones, Simple Minds, Ara Malikian, Tomatito o Miguel Ríos.

Starlite aplicará “todas las medidas necesarias para que los conciertos sean seguros” y devolverá el importe de la entrada a aquellos clientes que acrediten no poder asistir de encontrarse enfermos por covid, ha afirmado la organización, que ha destacado, asimismo, el “firme compromiso” de este certamen por la vuelta de la música en vivo y los conciertos seguro.