la candidatura de Casillas, perjudicada

Él, sin embargo, asegura que no se va a retirar de la pelea por la presidencia de la RFEF aunque acudió al CSD para expresarle a Lozano su malestar por el adelanto de fecha: “Todo ha ido bien, no me voy a retirar” , aseguró.

El CSD señala que “ la decisión sobre la RFEF se justifica en que si no se aprobase el adelanto, los comicios se verían abocados a celebrarse en 2021 , ya que el proceso electoral no daría inicio hasta el mes de octubre y siempre después del Mundial de Fútbol Sala. Se quiere evitar, además, la inestabilidad que se generaría en la RFEF y, por ende, en el fútbol español si se prolongara la situación actual durante un año”.

