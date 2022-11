la canarinha debuta ante Serbia con la duda de Vinícius en su primer once

El seleccionador brasileño ha preparado con mucho mimo el debut de su equipo. De ahí que su primera alineación en el torneo esté rodeada de secretismo y misterio, pues el último entrenamiento de la canarinha se realizó a puerta cerrada para no dar ni una sola pista sobre los once jugadores que saltarán al terreno de juego en el estreno de Brasil. En el resto de sesiones la tónica fue similar, pues la prensa solo pudo acceder en los primeros 15 minutos.

You May Also Like