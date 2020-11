La campaña de Biden amenaza con expulsar a Trump por la fuerza de la Casa Blanca

El discurso de concesión es una tradición en Estados Unidos, pero no es obligatorio por ley en el país, por lo que no sería necesario para certificar una potencial victoria de Biden.

Un portavoz de la campaña de Biden ha respondido así a las informaciones de varios medios de que Trump no tiene intención de aceptar una posible derrota y no ha preparado un discurso de concesión, en caso de que se cumplan las proyecciones de la prensa y gane el candidato demócrata.

