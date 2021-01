La Cámara de Representantes entrega al Senado la petición para el ‘impeachment’ contra Trump | Noticias Univision Política

Durante la acusación de esta tarde, el congresista Raskin recordó las arengas repetidas por el expresidente en el mitin que organizó el día en que el Congreso se reunió para certificar los resultados, aun cuando todos los recursos legales para defender un supuesto “fraude” habían sido agotados. “Si no pelean como un demonio, ya no tendrán un país”, dijo Trump esa mañana.

