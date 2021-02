La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba el paquete de ayuda contra el covid-19 de US$ 1,9 billones de Joe Biden

El paquete presentado por los demócratas de la Cámara de Representantes incluye ayuda directa a las pequeñas empresas, US$ 1.400 en cheques directos a los estadounidenses que ganan menos de US$ 75.000 anualmente, un aumento en el crédito fiscal por hijos, financiamiento directo a los gobiernos estatales y locales, financiamiento para las escuelas y más dinero para la distribución de vacunas.

