La Cámara de Representantes aprueba una comisión para investigar el asalto al Capitolio | Noticias Univision Política

Ese fue también uno de los argumentos del líder de los conservadores en la Cámara Baja, Kevin McCarthy. “Dadas las desviaciones políticas que han empañado este proceso , dada la naturaleza potencialmente contraproducente de este esfuerzo, y dada la vista miope de la presidenta (Nancy Pelosi), que no examina formas interrelacionadas de violencia política en Estados Unidos, no puedo apoyar esta legislación”,dijo.

