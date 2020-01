La Cámara Baja de Estados Unidos aprueba enviar el ‘impeachment’ contra Trump al Senado

El magnate neoyorquino ha defendido en todo momento su inocencia, incidiendo en que no hubo “quid pro quo” con Zelenski, denunciando que es víctima de una “caza de brujas” de los demócratas porque aún no han digerido su victoria electoral de 2016. Se ha mostrado seguro de que el Senado tumbará el ‘impeachment’.

En todo caso, ha restado importancia a la intervención de los testigos. “Los testigos pueden contar la verdad o no, pero los documentos, por lo general, no mienten”, ha sostenido el jefe de la Comisión de Inteligencia.

“Ya estamos otra vez”, ha reaccionado Trump en Twitter. “Otra estafa de los demócratas que no hacen nada” , ha dicho, argumentando que “todo este trabajo (los testimonios) debería hacerlo la Cámara de Representantes, no el Senado”.

