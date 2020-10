La calle desafía al Gobierno de Iván Duque en Colombia | Internacional

Durante esas jornadas, el Gobierno respondió con fuerte represión policial que dejó 36 manifestantes heridos y un muerto. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado pedir perdón a los ciudadanos por la represión, no estigmatizar la protesta social y suspender el uso de la escopeta de calibre 12 que usa el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). La de este miércoles representaba entonces una suerte de examen a la respuesta de la policía a la protesta y a la puesta en marcha de un protocolo que diseñó el Gobierno junto a la alcaldía de Bogotá, no sin diferencias. En la mañana, antes de las movilizaciones, la Defensoría del Pueblo hizo una inspección a las armas del Esmad.

