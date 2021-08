la ‘caída’ de Andrew Cuomo y las 74.000 pruebas de acoso sexual

Biden aseguró que no había leído el informe de la fiscal neoyorquina y no conocía los “detalles”, solo sus conclusiones , y recordó que en marzo ya dijo que, si la investigación de James concluía que Cuomo era responsable de acoso, él pediría su dimisión.

“Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta en público. Ese no soy yo, ese nunca he sido yo “, agregó Cuomo, que desde marzo, cuando salieron a la luz las primeras acusaciones, las ha negado repetidamente.

Uno de los investigadores independientes, Joon Kim, exfiscal, declaró en el acto de hoy que las acciones de Cuomo “ no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón ” de comportamiento que no se limitó a su propia plantilla, extendiéndose también a una agente estatal que le ofrecía servicios de protección.

Esta acusación, que no pillan desprevenido ni al político ni al Partido Demócrata, están ahora en manos de la justicia que, con 74.000 pruebas, demuestran según la fiscalía que no solo acosó sexualmente, sino que también creó un “clima hostil de trabajo” y tomó represalias contra al menos una de víctimas.

