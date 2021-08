La cadena de suministro se complica con el cierre parcial de un puerto en China

El sistema logístico ya venía afectado por las medidas de confinamiento adoptadas en distintos países por la pandemia, además de otros incidentes, como el bloqueo que causó el buque Ever Given en el canal de Suez y, posteriormente, también el cierre parcial de puerto de Yantian, en China, debido a la detención de un caso de Covid-19 entre los trabajadores.

