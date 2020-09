‘La burocracia retrasa las investigaciones ’: Mairim Solís

El proyecto surgió en marzo pasado, apenas se reportó el primer caso en Panamá y se declaró la pandemia. Sentía un deber como investigadora de aportar evidencia científica al país. Por ello, le propuse a los directivos del Gorgas, que deseaba aprovechar mi experiencia con tejido de placentas. Los directivos de la entidad, inmediatamente me dieron la aprobación, y en menos de dos semanas ya teníamos lista una propuesta para solicitud de financiamiento. Lamentablemente, no fue otorgada la financiación, pero aún así seguimos adelante con el proyecto, para mayo, ya contábamos con la aprobación del protocolo de investigación por el Comité Nacional de Bioética de la Investigación y la autorización por el Hospital Santo Tomás, Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, y Hospital Nacional para reclutamiento de pacientes embarazadas para donación voluntaria de placenta, bajo firma de consentimiento informado.

You May Also Like