La Bundesliga vuelve el 15 de mayo tras el visto bueno del gobierno alemán

Los casos “positivos” serán colocados en cuarentena, pero el resto del grupo no lo será obligatoriamente. La decisión final sobre las medidas de aislamiento no pertenece a los clubes, sino a las oficinas de salud locales, dependientes de los poderes regionales. Por ahora, la regla en Alemania dice que cualquiera que esté en contacto o sea próximo a un caso “positivo” debe estar en aislamiento catorce días.

