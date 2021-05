La buena relación de Jesulín de Ubrique con su hija Andreíta

También en su caso, Jesulín ha guardado un silencio atronador que ha sido cómplice de la versión aparentemente interesada. No hay más que recordar que, cuando Andrea todavía era una bebé, Belén se recorría los platós de televisión anunciando que hasta que no le pasara las “cien mil pesetas” que ella pretendía como manutención , no le permitiría ver a la niña . Unas declaraciones que vistas con la perspectiva de los años despiertan dudas e invitan a la reflexión.

You May Also Like