La brutal caída de una niña y un bebé por una escalera mecánica

En las imágenes se aprecia primero a dos pequeñas que están al borde de la escalera, investigando la manera de bajar con el cochecito. Una de las niñas se adelanta e intenta descender, pero no logra soportar el peso del carrito y junto con el bebé cae escalera abajo . ​ ​El bebé fue trasladado de urgencia a un hospital con heridas en un labio y en el mentón, y perdió dos dientes tras el fuerte golpe. La niña no necesitó asistencia médica.

