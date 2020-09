La Bridal Fashion Week acoge 24 desfiles y 100 marcas hasta el próximo martes

Durante esta primera jornada de la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week se podrán ver en la pasarela las propuestas de Jesús Peiró, Sophie et Voilà, Flora, The Atelier y Antonio Riva. Asimismo, acogerá las colecciones de nuevos talentos , como Lorena Panea, Olga Macià, Léonie Bridal y Poesie Sposa.

En la pasarela VBBFW participarán 24 firmas , entre ellas Pronovias y otras marcas de su grupo, como Nicole Milano y House of St. Patrick, Jesús Peiró, Yolancris, Sophie et Voilà, Isabel Sanchis o Higar Novias.

You May Also Like