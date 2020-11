La brecha de los ingresos públicos creció en octubre

De todos los componentes de los ingresos no tributarios, lo único que no cayó en números rojos fue la recaudación en concepto de tasas y servicios del Canal de Panamá, que totalizó $444.7 millones, un 0.4% más que el año anterior y 6.6% más de lo presupuestado para este periodo.

Otros factores que pueden incidir en la menor recaudación de Itbms son la evasión fiscal y la irrupción de emprendimientos que venden productos gravables y no retienen el Itbms. Mitre explicó que para que exista obligación de retener, la facturación en un año de una empresa tiene que superar los $36,000 y en muchos de estos casos de nuevos emprendimientos no se llega a esa cantidad y por lo tanto no hay obligación de cobrar Itbms y trasladarlo al fisco.

