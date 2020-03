La Bolsa española se hunde un 6,24%, a niveles de 2016, arrastrada por los mercados asiáticos y la caída del crudo

En su informe mensual sobre el mercado petrolero publicado este lunes en un contexto de caída libre del barril, la AIE reconoce que la situación es todavía muy incierta , también por la falta de acuerdo constatada entre los miembros de la OPEP y sus aliados, en particular Rusia, para un recorte de la producción que por ahora no se va a producir.

You May Also Like