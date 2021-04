La ‘blue therapy’ de Biotherm o cómo combatir el envejecimiento con este set que de 81 euros pasa a costar 45

Aunque la arruga es bella, cuando es prematura no gusta. Las jornadas agotadoras y estresantes, una alimentación que no siempre es saludable, abusar del sol sin protección o dejar de lado la rutina facial con la que limpiar e hidratar nuestro cutis como es debido son solo algunas de las malas costumbres que llevan a que los signos de expresión se instalen antes de lo previsto. Las comisuras de la boca, el rabillo del ojo y la frente son sus lugares favoritos y, una vez hacen acto de presencia, decirles adiós es difícil si no apostamos por las herramientas adecuadas, como un buen set cosmético que, sin necesidad de cirugía, le dé a nuestra piel los cuidados que necesita.

