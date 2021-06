la Biblioteca Nacional muestra en una exposición todas las vidas de la autora

‘Algo de feminismo y otros escritos combativos’. Ensayo. Alianza editorial. Hablaba doña Emilia en una entrevista sobre el apoyo incondicional de su padre: “Mira hija mía –decíame muchas veces–, los hombres somos muy egoístas y si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para los dos sexos” . Consejo que Pardo Bazán practicó de forma activa a través de su escritura. Textos como La mujer española, La educación del hombre y la mujer. Sus relaciones y diferencias o Algo de feminismo son una mínima muestra de su labor en la defensa por la igualdad de género. 264 páginas. 12,30 €. Ver más.

Isabel Burdiel , comisaria de la muestra, explica a 20minutos las claves de esa ambivalencia: “Fue carlista en su juventud. Era muy católica y, al mismo tiempo, era una mujer que creía en la libertad personal, en el desarrollo del individuo. En cuanto al tema amoroso, se separa civilizadamente de su marido, aunque no se divorcia porque en España entonces no se podía . Y tiene alguna aventura. La más conocida es la de Pérez Galdós. Eso es lo normal, en cualquier caso, pues forma parte de la doble moral religiosa clásica”.

You May Also Like