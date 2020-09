La “bendición” de Donald Trump a un acuerdo de último minuto le permitiría a TikTok seguir en Estados Unidos

China apuntó el viernes que actuará contra empresas e individuos extranjeros que “pongan en peligro” su soberanía y seguridad, y emitió nuevas normas relacionadas con su lista de “entidades no fiables”, anunciada hace más de 15 meses y que aún no se ha publicado, por la que podría sancionar a firmas y personas estadounidenses en respuesta a las medidas de la Administración de Trump.

Trump no aclaró si la prohibición sigue vigente o no. Foto Getty Images

“ He dado mi bendición al acuerdo, si lo logran sería genial y si no, también estaría bien, pero es un gran acuerdo para EE.UU.”, indicó el presidente, que poco después agregó que aprueba el acuerdo “en concepto”.

