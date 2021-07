La belleza de soñar | La Prensa Panamá

No hay nada imposible si así lo decides. Si no te gusta algo, cámbialo. Si quieres algo, lucha por ello. “Somos el deseo que nos impulsa, nuestra voluntad, nuestros actos, nuestro destino…” como dice Upanishad.

Sin duda no hubiese llegado hasta aquí sin educación, que me permite ser y crecer.

Hoy, te digo: ¡atrévete a soñar mucho más y en grande! No permitas que los miedos dominen ese gigante que llevas dentro. Ese que te habla y te susurra los deseos más profundos de tu corazón que no son más que los propósitos para los que fuiste traído a este mundo.

Soy la niña de humildes orígenes, cuya historia familiar sufre un giro dramático gracias a las sabias decisiones de 3 generaciones de mujeres “tenaces” que apostaron todo a la educación, quienes salieron del analfabetismo y de la pobreza multidimensional de pueblos costeros lejanos, tomando la valiente decisión de no ser víctimas de su contexto; mujeres empoderadas en el bien hacer. Es el relato de la historia de mi vida, que me hace sentir orgullosa y agradecida cada día, y me obliga a ser mi mejor versión.

