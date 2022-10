La batalla más cruenta de las elecciones en EE UU enfrenta en Georgia a un pastor y un antiabortista acusado de pagar un aborto | Internacional

Walker, autor de un libro en el que confesó sus problemas de salud mental (sufre un “trastorno de personalidad múltiple”) suele echar mano de esos problemas cuando se ve pillado en un renuncio. El viernes dijo que eran agua pasada. “No hay tratamiento para algo así. Hablo con mis sacerdotes. Y no necesito ayuda. Lo estoy haciendo bien. Me siento preparado para ser un líder. Estoy listo para votar [en el Senado] por los votantes de Georgia”.

El republicano, al menos, no negó la victoria demócrata de 2020. “Ganó el presidente Biden, y ganó el senador Warnock. Esos son los motivos que me decidieron a postularme”, sostuvo. No está claro como sentaron esos comentarios a su “amigo” Donald Trump, cuyo apoyo fue decisivo en las primarias que auparon la candidatura de Walker, y que aún sostiene sin pruebas que aquellas elecciones le fueron robadas. Los moderadores, que llevaron la discusión con mano firme y que a ratos parecieron favorables al republicano, preguntaron si pensaban respetar el resultado de las urnas en noviembre. Y ambos contestaron sin titubeos que lo harían.

Warnock no negó al presidente (incluso defendió algunas de sus políticas, como la Ley de Reducción de la Inflación, o los préstamos estudiantiles), pero evitó pronunciarse sobre si este debería postularse para la reelección. “No me pregunte sobre 2024″, pidió. “El pueblo de Georgia puede decidir quién será su senador en tres días”. El lunes se abren las urnas en el Estado para el voto adelantado.

Walker basó sus ataques en asociar a Warnock con las políticas de Joe Biden, con quien, dijo una y otra vez, se había alineado “en un 96% de sus votaciones” en el Senado. Los republicanos culpan al presidente estadounidense de casi todos los problemas que asuelan el país (de los índices de criminalidad a la crisis fronteriza), pero sobre todo, de uno: la inflación. “Para aquellos de ustedes a los que les preocupa darme su voto porque no soy político, les pido que piensen en el daño que los políticos como Joe Biden y Raphael Warnock han hecho a este país”, dijo Walker. “Esta disputa no va sobre mí, sino sobre lo que ellos dos les han hecho a ustedes y a sus familias”.

Precisamente por jugar en casa y por su experiencia de reverendo en el arte de la oratoria, casi todos los analistas confiaban en que Warnock ganaría con holgura el debate. No contaron con el tiempo (”semanas”, explicaron fuentes del Partido Republicano) que Walker, que se definió en septiembre ante la prensa y medio en broma como “un hombre no especialmente brillante”, había dedicado a preparar la noche del viernes, en la que se mostró más agresivo que su contrincante.

Warnock jugaba en casa. Nació hace 53 años en Savannah, y así lo aclaró al principio de un debate rápido y embarullado cuya emisión televisiva adquirió trascendencia nacional. “Me es grato volver; crecí en una familia de 12 hermanos en unas casas de protección oficial a una milla de aquí”, afirmó. “Aquí” era el elegante hotel con vistas al río Savannah donde se celebró el cara a cara, a cuyas puertas se citaron partidarios de ambos candidatos con sus gritos cruzados. “¡Este es el aspecto que tiene la democracia!”, cantaban los hinchas de Warnock, negros en su mayoría. En la acera de enfrente, los de Walker, casi todos blancos, decían: “¡Corre, Herschel, corre!”, que no, no era un homenaje al título de la novela que abrió el ciclo del inolvidable Conejo Armstrong, de John Updike, sino a la frase que repetía un conocido comentarista deportivo cuando el joven Walker cogía la pelota y se lanzaba entre vítores hacia el campo contrario.

You May Also Like